Éoliennes, panneaux solaires : oui... mais pas chez moi !

Sur une route de Gironde, il est impossible de manquer les panneaux et leur message très clair "pas d'éoliennes ici". Certains ont été plantés par José Cerra, habitant de Lesparre-Médoc (Gironde) et membre du collectif "Vent Debout". Dans sa commune, il est sûrement le riverain le plus farouchement opposé aux éoliennes. La nuit, il voit de la lumière, c'est celle d'un mât de mesure à huit cent mètres de chez lui. Il calcule la vitesse du vent là où il y aura, peut-être bientôt, un parc éolien. "Ça me fait peur, parce que vous devez imaginer qu'en voyant ce mât qui fait 140 mètres, si ce projet éolien se réalisait, il faudrait rajouter 90 mètres de plus de hauteur en bout de pale", soit des éoliennes de 230 mètres, plus hautes que la Tour Montparnasse. Le projet en préparation en prévoit au moins six en cet endroit pour fournir en énergie plus de 25 000 foyers. José n'est pas le seul opposant au projet. Le collectif "Vent Debout" réunit riverains, élus locaux, écologistes et chasseurs. Dans les forêts de pins où le risque incendie est élevé, la principale inquiétude c'est de voir la lutte contre les feux devenir plus difficile. C'est un des points faibles du projet. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Attal, C. Jouanneau, V. Brossard