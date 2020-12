Épargne des ménages : une année record mais il ne faut pas nécessairement s'en réjouir

Plutôt que de retirer de l'argent cette année, vous l'avez souvent placé sur votre livret A. Pourquoi avez-vous épargné ? Parce qu'entre le confinement et le couvre-feu, l'année a été inédite. "Quand vous enlevez tous ces plaisirs de la vie, et bien ça fait que vous arriviez à mettre de l'argent de côté si vos revenus ne changent pas bien évidemment", explique un père de famille. C'est donc une épargne subie, mais guidée aussi par une peur de l'avenir. Sur l'année, 27 milliards d'euros ont été mis de côté sur vos livrets A, deux fois plus que l'année dernière. Un record. Mais, est-ce un bon plan ? Avec un Livret A rémunéré à 0,5%, les experts sont unanimement dubitatifs. "Laisser autant d'argent sur le compte courant ou le livret A, ce n'est pas une bonne idée. Parce que c'est un argent qui travaille très peu, qui ne va pas prendre de la valeur, qui ne va pas faire des petits alors que les prix de tous les jours, les prix dans les supermarchés continuent à augmenter. Ce qui fait qu'au final, vous avez moins de pouvoir d'achat et vous vous perdez en confort de vie", précise Maxime Chipoy, président de Moneyvox.fr. Existe-t-il alors des solutions alternatives ? Dans cette agence de gestion en patrimoine, on en est sûr. Il y a au moins un placement simple à privilégier. "Certains contrats assurance-vie offrent une garantie en capital. Je ne peux pas perdre d'argent, c'est plus rémunérateur, 1 à 2% selon le contrat. Le seul compromis, c'est une durée pour récupérer le fond qui est un petit peu longue, 15 jours ou trois semaines", souligne Maxime Marcon, conseiller en investissement - Meilleurplacement.com. Mais ce délai reste un inconvénient par au rapport au livret A et à son argent toujours disponible. Une facilité appréciée, huit Français sur dix en détiennent.