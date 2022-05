Épargne et placements : attention aux arnaques

À 83 ans, Béatrice Logghe pensait faire une bonne affaire. En 2021, elle découvre un site ressemblant à celui d’une banque. Il lui propose d’ouvrir un livret d’épargne à des taux très attractifs. L’établissement se présente comme une banque hollandaise, avec des bureaux en France. Elle ne se méfie de rien et décide de placer sur son nouveau livret 500 000 euros, perçus après la vente d’un appartement familial. Quelques jours après les virements, elle comprend que la banque n’a jamais existé... La retraitée a porté plainte contre son ancienne banque. Elle lui reproche d’avoir autorisé le virement vers le site frauduleux, sans vérifier son authenticité. Les victimes d’arnaque financière sur Internet sont de plus en plus nombreuses. Les escroqueries portent sur tous les types de placements. Comme nous l'explique Guy Grandgirard, président ADC France, les arnaques les plus courantes concernent par exemple la gestion immobilière ou encore le vin. Cet expert passe ses journées à repérer les sites frauduleux. La tâche est compliquée. De la page internet, au service après-vente, tout laisse penser à de vrais professionnels. Au bout du fil, des agents dans des centres d’appel en Bulgarie, en Israël ou en Afrique. Pour éviter qu’ils ne fassent de nouvelles victimes, l’autorité des marchés financiers dresse une liste des sites frauduleux sur sa page internet. TF1 | J. Cressens, S. Chevallereau, S. Iorgulescu.