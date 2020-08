Épargne : faut-il placer son argent dans des projets immobiliers ?

L'immobilier est un secteur qui pour l'instant ne connaît pas la crise. Ça continue à monter dans l'ancien comme dans le neuf. Les prix des nouveaux programmes ont augmenté d'un peu plus de 3% depuis le mois de janvier. Les chantiers sont parfois lancés grâce au financement participatif ou crowdfunding. Ce sont des particuliers qui investissent ensemble dans un placement. Alors, est-ce rentable ? Et surtout, y a-t-il un risque ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.