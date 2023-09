Épargne : les comptes n'ont jamais été aussi remplis

En 2023, vous êtes nombreux à jongler entre vos comptes sur vos applications bancaires pour économiser. Vous avez épargné près d'1/5 de vos revenus en 2022. Aujourd'hui, les placements garantis par l'État sont beaucoup plus avantageux, soit 6 % pour le Livret d'épargne populaire (LEP), soumis à condition de revenus et 3 % pour les Livrets A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS). Mais cela reste trop peu pour Amboise Chattey, qui lui est détenteur d'une assurance-vie. Il se lance donc sur une application spécialisée et contracte une assurance-vie plus rémunératrice, mais plus risquée. De l'argent placé qu'il ne pourra pas retirer avant huit ans, sous peine d'être lourdement taxé sur les intérêts. Thomas Perret, fondateur de monpetitplacement et à l'origine de cette application, constate depuis quelques mois que ses utilisateurs investissent massivement depuis leurs comptes courants, mais pas seulement. Pour minimiser les risques, un conseil, diversifiez vos placements. Une partie en assurance-vie pour un meilleur rendement et l'autre sur des livrets garantis pour être sûr de ne pas perdre vos économies. TF1 | Reportage M. Beringer, F. Maillard, J. Berville