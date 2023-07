Épargne : pas de coup de pouce pour le livret A

C'est la déception sur ce marché, en image, ce jeudi après-midi. Beaucoup s’attendaient à une hausse du taux du livret A le mois d'août prochain. Le livret A était de plus en plus rentable. En un an, son taux est passé de un à 3 %. Mais dans le journal de treize heures, le ministre de l'Économie et des Finances a annoncé l'arrêt de la hausse à 3 % maintenue pendant un an et demi, c'est-à-dire jusqu’au premier février 2025. Pour Myriam, une passante, cela ne vaut plus le coup, car l’inflation en juin était encore à 4,5 % sur un an. Quant au livret d’épargne populaire, réservé aux foyers les plus modestes, il va légèrement baisser de 6,1 à 6 %. En revanche, son plafond sera relevé dès le premier octobre prochain de 7 700 à 10 000 euros. Pourquoi les taux de ces livrets n’augmentent-ils plus ? D’abord, Bercy parie sur un ralentissement de l’inflation. Pour Stéphanie Villiers, économiste et conseillère économique PwC, c’est aussi une façon de vous inciter à dépenser plutôt qu’à épargner. Enfin, si vous avez un plan d’épargne logement, vous pourrez désormais le débloquer pour faire des travaux de rénovation énergétique et non plus uniquement dans le cadre d’un achat immobilier. TF1 | Reportage V. Dépret, F. Couturon, F. Mignard