Épargne : quel est le meilleur placement ?

Pour certains, l'épargne est une question indiscrète, mais beaucoup l'assume. Le livret A est l'épargne préférée des Français. Ils sont 155 millions à en posséder un. Et bonne nouvelle, car dès aujourd'hui, son taux d'intérêt passe de 2 % à 3 %. Il y a ceux qui disent que ça ne va pas faire une grande différence. Concrètement, si on a 5 000 euros sur notre livret A, jusqu'à présent il vous apportait 100 euros par an. Mais avec cette augmentation, ce sera 150 euros. Mieux à encore, si on met nos 5 000 euros dans un livret d'épargne populaire, ça nous rapportera 305 euros. Attention, car tout le monde n'y a pas droit. Ça dépend des ressources et c'est plafonné. Son taux d'intérêt atteint aujourd'hui 6,1 %. On va revaloriser cette année les assurances-vie, certaines dépasseront les 3 % de taux d'intérêt. Comme un autre placement, le plan épargne retraite, Léna, une dentiste, y verse quelques euros par mois et cet argent ne sera utilisable qu'à sa retraite. Ces taux d'intérêt élevés seront-ils suffisants pour convaincre les Français d'épargner ? Ce n'est pas sûr. Le taux du livret A pourrait encore être revalorisé le premier août prochain selon le chiffre de l'inflation. TF1 | Reportage G. Bertrand, I. Zabala, M. Ramaugé