Épargne salariale, RTT : un coup de pouce pour votre pouvoir d'achat

Vous ne le savez peut-être pas, mais jusqu’au 31 décembre, vous pouvez débloquer votre épargne salariale pour booster votre pouvoir d’achat. Pour l’instant, les salariés sont peu nombreux à utiliser ce déblocage exceptionnel de désintéressement et de la participation perçus l’an dernier, jusqu’à 10 000 euros. Sabri Ifrah, en CDD depuis deux ans, va ainsi toucher 1 500 euros pour alléger ses factures. Mais il est le seul parmi les huit employés présents ce mardi après-midi, à vouloir bénéficier de cette mesure. Depuis le mois d’août, les conditions de déblocage se sont allégées. Ce coup de pouce est exonéré d’Impôt sur le Revenu. Mais les éventuels plus valus sont soumis aux prélèvements sociaux, à hauteur de 17%. Il y a une autre possibilité, les employeurs peuvent vous payer les jours de RTT non pris. Depuis le 1er janvier, quelle que soit la taille de l’entreprise, dans la limite de 7 500 euros. Là encore, aucun impôt n'est prélevé. Mais ce n’est pas possible partout. Pour les entreprises, il y a aussi la prime Macron, qui permet de verser aux salariés jusqu’à 6 000 euros, sans aucune cotisation. TF1 | Reportage J. Roux, P. Véron, F. Moncelle