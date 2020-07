Épidémie : 300 000 personnes bientôt testées en Mayenne

Des cas positifs au coronavirus multipliés par quatre en dix jours, des indicateurs de contamination qui passent à l'orange, ... Le département de la Mayenne, est-il confronté à une deuxième vague de l'épidémie ? L'Agence régionale de santé des Pays de la Loire invite tous les habitants à respecter les gestes barrières et à se faire dépister pour maintenir l'épidémie sous contrôle. Dès la semaine prochaine, 300 000 personnes sont appelées à être testées.