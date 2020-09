Épidémie : cas contact, Jean Castex s’isole à Matignon

Jean Castex a passé au moins deux heures dans la même voiture que Christian Prudhomme sur l'une des étapes du Tour de France samedi dernier. L'entourage du chef du gouvernement se veut rassurant. Ils ont toujours porté leur masque de protection. Mais par précaution, le Premier ministre va devoir se plier au protocole sanitaire. Ce mardi après-midi, il a passé un premier test, et le résultat est négatif. Mais selon les règles de l'assurance-maladie, il faut attendre sept jours après le dernier contact avec la personne malade pour se faire tester.