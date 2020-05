Épidémie : comment éviter les contaminations dans les familles ?

La distanciation sociale est parfois compliquée dans certains logements. C'est le cas d'une patiente atteinte du Covid-19, qui a été mise à l'isolement dans son petit appartement du quatorzième arrondissement de Marseille. Avec son fils de quatorze ans, elle essaie de limiter au maximum les risques de contagion. Dans ces quartiers populaires, une équipe médicale assure le suivi à domicile des personnes infectées, tout en vérifiant leur isolement. La promiscuité et la surpopulation dans ces cités favorisent la contagion. Alors, deux centres de dépistage y ont été ouverts. Ils sont totalement gratuits et accessibles à tous. Chaque jour, des dizaines de personnes s'y présentent spontanément. L'objectif est d'identifier les patients infectés pour ne pas laisser se multiplier des foyers de contamination au sein des familles. Pour faciliter leur isolement, l'Agence régionale de santé a annoncé la mise à disposition des logements pour les personnes infectées dans les jours qui viennent. Depuis la mise en place de ces centres de dépistage, le nombre de patients contaminés a fortement baissé dans les quartiers Nord.