Épidémie : confinement, couvre-feu... une partie de l’Europe serre la vis

À quelques jours de Noël, personne dans les boutiques ni dans les restaurants à Amsterdam. Pour cause, le pays est sous confinement depuis 24 heures maintenant. Nécessaire pour lutter contre le variant Omicron, la vaccination de rappel a débuté ici plus lentement qu’en France. La crainte que les services de réanimation soient rapidement saturés. Une volonté donc d’anticiper chez nos voisins dont le taux de vaccination est plutôt proche du nôtre. Près de 70 % de la population est vaccinée en Allemagne, 75 % aux Pays-Bas et jusqu’à 75 % au Danemark. Pour freiner l’épidémie, ce dernier a tout de même décidé de fermer les théâtres, les cinémas ou encore les musées pendant un mois. De son côté, pour lutter contre le variant Omicron, l’Irlande a opté pour un couvre-feu à 20 heures dans les pubs et les restaurants. En parallèle, les règles se durcissent aussi aux frontières. Le Portugal, l’Italie ou encore la Grèce imposent désormais un test négatif à tous les voyageurs. Une liste qui pourrait encore s’allonger dans les prochains jours. T F1 | Reportage L. Merlier, C. Diwo