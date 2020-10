Épidémie de coronavirus : six grandes villes en sursis

L'accélération du virus ne fait aucun doute. Les Français se demandaient quelles mesures le gouvernement allait annoncer pour reprendre le contrôle de la situation. Depuis plus d'une heure, nous sommes fixés. Des restrictions sanitaires devraient être imposées à Paris et sa petite couronne. Les autorités ont aussi dans leur viseur cinq métropoles où la situation est alarmante, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Lille et Toulouse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.