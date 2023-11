"Épidémie" de myopie : comment la freiner ?

Voir un panneau net de près et une façade floue de loin, c’est le quotidien de 40% des Français, dont de nombreux enfants. Dans une école parisienne, l’association “Helen Keller Europe” vient dépister la myopie chez des jeunes de CP et de CM2. Si les enfants myopes ne sont pas plus nombreux qu’avant, les problèmes de vue commencent dès le plus jeune âge. Des enfants myopes de plus en plus jeunes, dans neuf cas sur dix, c’est à cause de nos modes de vie. Notre vision de près est sollicitée au quotidien avec les écrans ou les livres et nous ne passons pas assez de temps à la lumière du jour. Aujourd'hui, en métropole, plus de 500 000 enfants ont une myopie évolutive. L'enjeu, c’est de la dépister le plus tôt possible pour limiter sa progression. Le géant de l'optique “Essilor”, en a fait sa priorité. Il développe un verre tout nouveau qui permet de freiner la myopie en plus de corriger la vue. Les verres sont commercialisés depuis deux ans, à 400 euros la paire et peut rembourser le double d’une paire avec des verres classiques. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Topenot, C. Bayle, C. Souary