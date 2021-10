Epidémie : de nouveaux confinements imposés en Chine

On dirait la Chine lorsqu'elle était au plus mal, quand l'épidémie de Covid-19 était au plus haut. Dans des sacs, des légumes, des vivres destinés à être distribués dans tous les appartements d'un quartier de Pékin. À peine six cas détectés, et ce sont 20 000 riverains qui se retrouvent confinés pendant deux semaines. La politique de la "tolérance zéro" est imposée dans le pays. Selon le gouvernement chinois, une centaine de nouveaux cas ont été recensés en une semaine, concentrés dans le nord du pays où des milliers de personnes ont été aussi confinées. Même si les cas sont peu nombreux, cela suffit pour lancer une campagne massive de dépistage. Le variant Delta est arrivé. Détecter pour isoler au moindre cas, c'est la stratégie. Les restrictions drastiques, la réponse. Le quotidien des villes concernées est affecté. Même si près d'un milliard de Chinois sont vaccinés, les restrictions s'appliquent à tout le monde. "Nos enfants doivent avoir un test Covid de deux jours pour pouvoir enter à l'école", indique Aladin Laroussi, cadre français expatrié à Pékin. Pour les Chinois que nous avons rencontrés, les décisions des autorités sont justifiées.