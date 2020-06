Épidémie : des nouveaux foyers qui inquiètent

C'est le retour du confinement à Rheda-Wiedenbrück, en Allemagne, où les équipes sanitaires ont entrepris un porte-à-porte systématique afin de tester toute la population. En cause, plusieurs abattoirs de la société Tönnies ont été identifiés comme des foyers de contamination. Mille cinq cent cinquante personnes y ont déjà été testées positives et sept mille autres ont été placées en quarantaine. Face à cette vague inattendue, les autorités de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont décidé de reconfiner deux cantons entiers, soit 600 000 personnes au total. L'Allemagne, qui est pourtant classée comme l'un des meilleurs élèves de cette lutte contre le Coronavirus, inquiète l'OMS. Depuis plusieurs semaines, cette dernière a déjà alerté sur la propagation de la pandémie au niveau mondial, qui serait loin d'être terminée. De la Chine, en Arabie saoudite, en passant par le Pakistan, de nombreuses régions connaissent des foyers de reprise du virus. Entre-temps, l'Amérique latine est devenue l'épicentre de la pandémie, avec deux millions de cas enregistrés. Le retour de l'hiver comme vecteur d'une deuxième vague, dans quelques mois dans l'hémisphère nord, préoccupe aussi le Conseil scientifique en France. Ce dernier vient de publier une note à ce sujet.