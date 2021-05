Epidémie : des raisons d’espérer

La baisse continue. Ce jeudi soir, 23 650 patients sont hospitalisés pour Covid. Le chiffre est en constante diminution depuis dix jours et correspond au niveau du début du mois de novembre dernier. Une baisse observée également en réanimation. Moins de 4 500 patients sont actuellement en soins critiques. Professeur Karine Lacombe, infectiologue et cheffe de service hospitalier des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine à Paris, précise : “On a une dynamique très encourageante qui s’est mise en place. Il faut être optimiste. Si on continue d’appliquer les gestes barrières et de se vacciner, on devrait devoir retourner après l’été à une vie normale et passer un été correct”. D’autant que le nombre de contaminations quotidiennes diminue, lui aussi, depuis un mois. Ce jeudi, il y a eu 19 461 cas détectés contre 26 000 il y a une semaine. Mais il faut rester prudent selon cet épidémiologiste à l’institut Gustave Roussy, Catherine Hill : “Les niveaux de circulation du virus sont beaucoup plus élevés qu’à la fin du premier confinement, en mai 2020. Et si on lève le pied du fin, le virus se remet à circuler”. Un appel à la vigilance pour ne pas saper les efforts que nous avons consenti ces derniers mois dans la lutte contre l’épidémie.