Épidémie : des restrictions au menu du réveillon

Dans de nombreux bars et restaurants, il faudra finir le dessert avant deux heures du matin. Dans la vidéo en tête de cet article, celui-ci, parisien, ferme habituellement à cinq heures. Le gérant a une clientèle noctambule et il pense carrément annuler la soirée. Car pour fermer à deux heures, il faut d'abord que les clients soient partis. Les Parisiens doivent donc s'adapter et ils ne seront pas les seuls. Dans de nombreux départements, les préfets ont décidé d'une fermeture anticipée des lieux recevant du public à une, deux ou trois heures du matin assortie de l'interdiction de consommer de l'alcool dehors. Certaines préfectures serrent encore plus la vis, notamment celle du Rhône. Dans ce département, demain à partir de 17 heures, la vente d'alcool à emporter sera interdite jusqu'à dimanche midi. Ce qui met en difficulté certains professionnels. Ils craignent d'y laisser un tiers de leurs chiffres d'affaires du 31. Mais ils comprennent la décision. Quant aux consommateurs, ils devront changer leur plan quitte à faire les courses plus tôt. Et ce n'est pas le seul changement de dernières minutes. La préfecture des Alpes-Maritimes vient d'interdire les feux d'artifice de Cannes que la ville voulait maintenir à tout prix. TF1 | Reportage F. Litzler, C. Bruer, S. Thizy