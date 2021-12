Epidémie : faut-il craindre un nouveau tour de vis ?

En coulisse, le gouvernement l’assure : hors de question d’empêcher les Français de fêter Noël. Confinement et couvre-feu ne sont pour l’heure pas envisagés. À la place, l’option retenue est celle à l’appel à la vigilance. Parmi les recommandations privilégiées : la réduction du nombre d’invités à table, sans pour autant fixer un maximum. Avant de se rassembler, il est aussi conseillé de faire un auto-test, de garder son masque tant que possible, et d’aérer les pièces. Mais cet appel sera-t-il entendu ? Autre solution choisie pour endiguer l'explosion du nombre de cas positifs : accélérer la vaccination, à commencer par celle des enfants de 5 à 11 ans. Ils sont 20 000, dits fragiles, à avoir reçu une dose. Qu’en est-il des autres ? L'exécutif attend le feu vert des autorités sanitaires pour l’étendre à tous. Une décision pourrait être prise vendredi. Sur la table également, la réduction du délai entre la deuxième et la troisième dose. Actuellement de cinq mois, il pourrait diminuer de quelques semaines. En revanche, si elle a été un moment évoquée, la gratuité des tests pour les personnes non-vaccinées serait finalement écartée. Des mesures qui n’empêcheront pas la propagation du variant Omicron, l’exécutif planche donc pour de nouvelles restrictions aux frontières. À partir de samedi, impossible de se rendre au Royaume-Uni sans motif impérieux. Et en retour, il faudra s’isoler 48 heures jusqu’à justifier d’un test négatif. Des restrictions qui pourraient s’appliquer à d’autres pays compris au sein de l’union européenne si la situation sanitaire l'exige. T F1 | Reportage C. Diwo, C. Magne, B. Poizeuil