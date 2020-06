Épidémie : faut-il craindre une deuxième vague ?

En Chine, plusieurs quartiers ont été reconfinés et placés sous haute surveillance. Après 50 jours d'une parfaite accalmie, Pékin annonce ce mardi soir la fermeture de ses écoles et interdit à ses habitants de quitter la ville. Avec une centaine de contaminations en moins d'une semaine, les autorités chinoises parlent d'une situation épidémique "extrêmement grave". Quatre-vingt-dix mille tests sont effectués chaque jour pour repérer les nouveaux foyers au plus vite. Par ailleurs, face à des services d'urgence débordés, l'Inde et le Pakistan annoncent le reconfinement de certaines villes. Plus près de nous, c'est le Portugal qui s'inquiète d'un retour de l'épidémie. Avec plus de 300 nouveaux cas détectés par jour, dont la plupart à Lisbonne, les autorités ont décidé d'un nouveau plan de confinement plus ciblé dans la capitale. En Allemagne, le nombre de cas d'infection a quasiment doublé. Ce cas allemand met nos spécialistes en alerte. À l'exception de la Guyane et de Mayotte, l'épidémie est pour l'heure sous contrôle. Le Pr Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny, affirme que "tous les indicateurs qui annoncent un rebond de l'épidémie sont au vert". "À l'heure où je vous parle, on est dans une situation très rassurante sur le court terme", a-t-il conclu. Si la situation est préoccupante dans certains pays, aucun scientifique ne parle de deuxième vague.