Épidémie : la France est-elle prête à affronter une nouvelle vague ?

Actuellement, notre capacité de production de masque est de 500 millions par semaine. Et une commande de 3,7 milliards d'unités est déjà faite. Selon Emmanuel Macron, la France procède actuellement à 370 000 tests par semaine. Et on peut monter à 700 000 en cas de nécessité. Le ministre de la Santé déclare pouvoir disposer de 12 000 lits de réanimation en cas de crise. L'inquiétude porte aujourd'hui sur les stocks de médicaments. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.