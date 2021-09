Épidémie : la France voit-elle le bout du tunnel ?

Il y a des gestes qui redonnent le sourire et des chiffres qui redonnent espoir. Le taux d'incidence, par exemple, vient de passer sous la barre symbolique des 100, une baisse de 28% en une semaine, le niveau le plus bas depuis deux mois. "La situation va incontestablement mieux. Mais restons très prudents, attendons de voir les semaines qui viennent, comment évolue ce virus et continuons à nous faire vacciner", se réjouit Anne-Claude Crémieux, professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis (Paris). L'efficacité de la vaccination a permis aux hôpitaux de résister à la quatrième vague. Fin avril, 6 000 patients étaient soignés dans les services de réanimation. Et depuis mercredi, ils sont moins de 2 000 en soins critiques. Certains départements sont même passés au vert, c'est-à-dire sous le seuil épidémique. Dans les régions où la situation sanitaire s'améliore, le gouvernement envisage d'alléger certaines restrictions. Malgré le recul de l'épidémie, certains scientifiques alertent. "Pour cet automne, on ne pourra pas tout relâcher. La rentrée scolaire et l'arrivée du froid pourraient entraîner un nouveau rebond", prévient le Pr Arnaud Fontanet, épidémiologiste et membre du Conseil scientifique. Des détails sur la circulation du virus dans les écoles sont attendus la semaine prochaine. Le gouvernement précisera alors ses intentions. Pour le moment, le pass sanitaire est en vigueur jusqu'au 15 novembre.