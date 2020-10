Épidémie : la moitié de la France sous couvre-feu

Le couvre-feu sera valable pour 46 millions de Français. À partir de vendredi minuit, 54 départements et la Polynésie française seront concernés de 21 heures à 6 heures du matin. Depuis samedi dernier, le couvre-feu s'appliquait déjà en Île-de-France et dans huit grandes villes. Pour les six semaines à venir, ce sont désormais les départements entiers qui sont concernés. D'abord, ceux dans lesquels des métropoles étaient déjà visées. Malgré les mesures, la situation s'y dégrade encore parfois très rapidement. 38 départements supplémentaires qui y avaient échappé jusqu'alors sont également concernés par le couvre-feu. Pour certains, c'est la surprise car les indicateurs ne sont pas encore alarmistes. mais comme ils progressent, le gouvernement a décidé d'y appliquer cette mesure préventive. Dans d'autres, c'est la dégradation rapide de la situation qui inquiète. Dans les localités qui ne seront pas soumis au couvre-feu, les restrictions déjà mises en place restent en vigueur, comme l'interdiction de se regrouper à plus de six personnes dans l'espace public. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.