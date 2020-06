Épidémie : l'application StopCovid officiellement lancée

L'application StopCovid a été officiellement lancée ce mardi. Elle est téléchargeable depuis cet après-midi. Elle permet de tracer les personnes contaminées par le coronavirus avec lesquelles vous êtes entré en contact. Mais comment fonctionne-t-elle concrètement ? Et surtout, présente-t-elle un danger pour notre vie privée ? Éléments de réponse avec nos journalistes, qui l'ont testé pour vous.