Épidémie : le Maroc suspend les vols avec la France dès ce vendredi soir

35 000 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées mercredi dans l'Hexagone, 150 officiellement au Maroc. Le Royaume veut se protéger en suspendant dès demain tous les vols depuis ou vers la France. L'annonce est soudaine. Elle est problématique pour certains voyageurs en partance pour Marrakech. Le préavis, très réduit, a évidemment piégé les voyageurs déjà présents sur place comme dans cet hôtel de Casablanca, dans la vidéo en tête de cet article, où il faut maintenant imaginer une autre solution. À Marrakech, c'est la même surprise pour d'autres vacanciers. "On n'a aucune information de l'ambassade de France ou du Maroc ni de la part de notre compagnie aérienne", déplore l'un d'entre eux. "Je suis arrivée ici le 31 octobre avec les deux premiers vaccins. J'avais l'intention de rentrer début décembre, au plus tard le 15 pour le 3ème. Et ma crainte, c'est que je me fasse vacciner ici". Halima Souary, vacancière au Maroc, se demande si cette 3ème dose au Maroc sera reconnue en France. La décision des autorités marocaines est en vigueur jusqu'à nouvel ordre et elle concerne aussi les liaisons maritimes.