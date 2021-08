Epidémie : le plan blanc déclenché en Corse

Une situation sanitaire qui se dégrade vite. Ce mardi, les autorités ont déclenché les plan blanc dans les hôpitaux corses. Cette mesure a été prise suite à la flambée des hospitalisations et à l’augmentation du taux d’incident sur l'île : 650 pour 100 000 habitants, jusqu’à 830 pour le département de la Haute-Corse. Face à cette nouvelle donne, vacanciers et professionnels du tourisme ne cachent pas leurs inquiétudes. “On n’est pas complètement serein. On espère que ça s’arrange. En même temps, on ne peut pas s’empêcher de s'inquiéter de la flambée, de la montée des malades graves dans les hôpitaux.” “Mais économiquement, si on rate la saison, il va falloir qu’on attend la semaine après en espérant qu’on y arrive”. Devant cet afflux de patients, les hôpitaux tirent la sonnette d'alarme. Pour exemple, 70% du taux d’occupation à l'hôpital de Bastia sont actuellement des cas Covid. Le plan blanc doit pouvoir donner des marges de manœuvre supplémentaires aux soignants. Dès mercredi, le préfet devrait annoncer des mesures plus restrictives. Le masque est aujourd’hui obligatoire dans les grandes agglomérations de la Lille. Et sur la Haute-Corse, il est interdit de se retrouver à plus de dix personnes sur les plages à partir de 21 heures.