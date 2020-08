Épidémie : les Bouches-du-Rhône sous haute surveillance

Depuis fin juillet, les contaminations augmentent à Marseille. Le nombre d'hospitalisations a doublé en dix jours. C'est le cas pour l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône. La semaine dernière, le département comptait 118 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Un taux d'incidence bien supérieur au seuil d'alerte. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.