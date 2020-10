Épidémie : les médecins généralistes débordés

La secrétaire du docteur Philippe Boisnault, médecin généraliste à Magny-en-Vexin dans le Val-d'Oise, est débordée. Le téléphone du cabinet n'arrête pas de sonner. En plus des consultations, le docteur Boisnault effectue aussi des visites à domicile. En trente ans de métiers, il n'a jamais autant travaillé. La faute, selon lui, à un protocole sanitaire trop lourd et à des consignes du gouvernement qui changent sans arrêt.