Épidémie : pourquoi les Antilles se reconfinent

Au bord de la plage du Gosier ce matin, la nouvelle est vécue comme un coup de massue. Dès ce mercredi 4 août 2021, à 20 heures, la Guadeloupe devra se reconfiner pour au moins trois semaines. Il sera interdit de se déplacer à plus de dix kilomètres de son domicile. Bars et terrasses seront fermés. Pour les milliers de touristes, c'est la déception. Les vacances s'arrêtent brutalement. Un directeur d'hôtel est fébrile. Parmi ses clients, beaucoup s'interrogent sur la suite de leur séjour. A l'origine de ces nouvelles restrictions, la flambée de l'épidémie sur l'île. Le nombre de cas de Covid a été multiplié par dix en trois semaines. Mais, la Guadeloupe n'est pas la seule à imposer de nouvelles restrictions en Outre-mer. Depuis ce week-end, même scénario à la Réunion avec un couvre-feu plus strict. La Martinique non plus n'a pas échappé au reconfinement. Point commun entre ces îles : un taux d'incidence très élevé. Il dépasse même les 1 000 cas pour 100 000 habitants en Martinique. Avec des capacités limitées, les hôpitaux sont très vite saturés, comme ici à Fort-de-France. Des patients ont même dû être transférés vers Paris en avion médicalisée. Autre point commun : la population en Outre-mer est très peu vaccinée, entre 16 et 30% des habitants de ces îles ont une vaccination complète, contre 53% à l'échelle nationale. D'ores et déjà, les soignants ont été réquisitionnés en Guadeloupe. Les autorités appellent la population à se faire vacciner au plus vite.