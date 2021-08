Épidémie : premiers signes de ralentissement ?

Balade masquée dans les rues de La Rochelle. Pour freiner l'épidémie, les promeneurs renouent avec les gestes barrières. Le masque obligatoire depuis quinze jours en extérieur, c'est l'une des mesures du département pour limiter les contaminations. Dans cette pharmacie, on prend le pouls de l'épidémie. Soixante-dix tests de dépistage y sont réalisés chaque jour et le pharmacien "constate une baisse". Le pic a-t-il été dépassé en Charente-Maritime ? Après une hausse rapide, jusqu'à 383 cas positifs pour 100 000 habitants, les chiffres redescendent depuis quelques jours. Même tendance ailleurs en France. Dans ces départements, ici en bleu, le taux d'incidence est en baisse. Faut-il y voir le signe d'un ralentissement de la quatrième vague ? Un épidémiologiste préfère rester prudent. Mise en place du pass sanitaire, retour du masque en extérieur, fermeture des bars et restaurants en soirée... Autant de mesures prises par les autorités qui n'expliquent pas à elles seules le recul de l'épidémie pour un médecin spécialiste en santé publique. Pour la première fois depuis fin juin, le taux d'incidence s'est stabilisé au niveau national.