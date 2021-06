Épidémie : quand et comment doit-on se faire vacciner quand on a déjà eu le Covid ?

Vous avez déjà été infecté par le Covid, même il y a plusieurs mois ? Alors quand vous faire vacciner ? Dans les semaines qui suivent l’infection, vous avez, naturellement, produit des anticorps. Mieux vaut donc attendre un délai de trois mois avant de faire l’injection. L’idéal est de fournir une preuve de votre contamination le jour de la vaccination. Mais allez-vous recevoir une ou deux doses ? Même si vous avez été infecté il y a plus d’un an, une seule dose suffit. La bonne nouvelle, c’est lorsque vous avez eu le Covid, votre système immunitaire se défend encore mieux contre les variants. Sans le savoir, 20% des Français auraient été contaminés. Faut-il alors leur proposer un test au moment de la vaccination ? Il existe des tests sanguins, capables de déceler en quelques minutes une ancienne infection. La question est à l’étude, notamment avec l’ouverture de la vaccination aux plus jeunes souvent asymptomatiques. “Il y a un réel intérêt à les dépister de façon concomitante à la vaccination par des tests sérologiques, donc qui peuvent se faire très très rapidement. Si la personne a bien été infectée, dans ce cas-là, on ne lui donnera qu’une seule dose de vaccin”, précise le docteur Lise Alter, directrice de l’évaluation des vaccins de la Haute autorité de santé (HAS). Déployer ces tests dans les centres de vaccination ne fait pas l’unanimité parmi les scientifiques. La Haute autorité de santé doit se prononcer dans la semaine.