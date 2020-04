Épidémie : que sait-on aujourd'hui du virus ?

Ses symptômes apparaissent en général au cinquième jour de la maladie et durent deux semaines. Certains comme la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires étaient identifiés dès le début de l'épidémie. D'autres ne l'ont été que plus récemment. Les scientifiques estiment qu'un individu malade peut être contagieux avant l'apparition des symptômes et après leur disparition. En revanche, on ignore si les personnes asymptomatiques sont contagieuses.