Épidémie : qui sont les 5 millions de non-vaccinés ?

Il y a ceux qui viennent clamer leur opposition radicale à la vaccination et avec qui il est parfois difficile de discuter comme le montrent les images dans la vidéo en tête de cet article. Loin de ce tumulte, Christophe a accepté de nous expliquer son choix. Depuis quatre mois, il a fait une croix sur son travail d'infirmier. Sur sa vie sociale, il n'est pas opposé à la vaccination mais estime ne pas en avoir besoin. Il vit dans les Alpes-de-Haute-Provence, l'un des départements avec la Corse et la Seine-Saint-Denis où 20 à 30% des Français ne sont pas vaccinés. Nous avons croisé certains de ces habitants de Saint-Denis ce mercredi après-midi qui ne veulent pas se faire vacciner. Chacun a sa raison. Et ce sont les 30-49 ans ainsi que les plus de 75 ans qui sont les moins convaincus, bien loin devant les autres tranches d'âge. Carina a 26 ans. Non vaccinée, elle a perdu son travail. "J'ai peur. Je ne sais pas vraiment de quoi contient le vaccin. C'est vrai que je ne me suis pas renseignée dessus. Mais j'ai beaucoup entendu dire des choses positives comme négatives dans les médias", dit-elle au micro du 20H de TF1. Près de cinq millions de Français ne sont pas vaccinés. Mais ils sont nombreux chaque jour à franchir le pas, 66 000 ce mercredi, un record depuis le mois d'octobre. TF1 | Reportage C. Bayle, B. Guénais, J.P. Féret, L. Delsol