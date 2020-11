Épidémie : un couvre-feu en plus du confinement ?

Le Premier ministre est en visite ce mardi soir dans un hôpital francilien. Les contaminations flambent et l'exécutif veut recentrer le message sur la situation sanitaire. Alors, une semaine après l'annonce du confinement, faut-il déjà durcir les mesures ? C'est ce que laisse penser l'intervention du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ce matin. Il a indiqué que le gouvernement allait "réinstaurer un couvre-feu à Paris et peut-être en Ile-de-France". Matignon temporise aussitôt. Flou au gouvernement, dans les cabinets, même les députés de la majorité s'agacent. Pourtant, la question est bel et bien sur la table. Elle a été abordé lundi soir lors d'une réunion restreinte à Matignon autour de Jean Castex notamment, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Santé, mais aussi de l'Intérieur. Gérald Darmanin se fait alors le porte-voix du préfet de police de Paris. Dans le viseur, les rassemblements nocturnes, les commerces de proximité ouverts jusqu'à 23h ou minuit. La mesure ciblerait Paris, l'Ile-de-France, voire d'autres régions où le virus circule rapidement. Un confinement durci, des commerces fermés après 21h, mais des sorties autour du domicile toujours possible.