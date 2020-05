Épidémie : un quotidien difficile pour les travailleurs frontaliers

Cédric Santrain quitte chaque jour son domicile en France pour aller travailler en Belgique. Ce peintre décorateur doit être muni d'un justificatif de déplacement professionnel, fourni par son employeur, pour passer la frontière en toute tranquillité. Et pour cause, la police belge multiplie les contrôles depuis le début du confinement. Tous les Français qui n'ont pas de motifs de déplacements valables sont sanctionnés d'une amende salée de 250 euros. Dans le sens inverse, les poids-lourds ne sont pas arrêtés, mais tous les particuliers doivent présenter une attestation de déplacement international à notre police aux frontières. En cas d'infraction, les agents font preuve d'indulgence. Après le 11 mai, les contrôles vont continuer. Les échanges entre les deux pays vont sans doute être plus importants. D'ailleurs, un patron d'une entreprise de construction belge prévoit déjà de relancer ses activités en France. Cependant, pour faire respecter les mesures sanitaires, sa nouvelle organisation pourrait, selon lui, grever de 20% la rentabilité de ses sentiers.