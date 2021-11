Epidémie : vers un renforcement du télétravail ?

Quand un collègue parle un peu fort au téléphone, ici, tout le monde l’entend car dans le service commercial de cette entreprise, fini le télétravail depuis plusieurs mois déjà. Et les salariés ne veulent surtout pas y retourner. Dans notre pays, actuellement, plus qu’un salarié sur cinq télétravaillent au moins une fois par semaine. Mais ces derniers jours, avec la hausse des infections, beaucoup de patrons se préparent au retour du travail à la maison. Dans cette autre société de France, chaque salarié est entouré de chaise vide. La moitié du personnel, au minimum, doit télétravailler. Pour l’instant, le gouvernement l’assure, il n’envisage pas de renforcer les règles du télétravail. Nos voisins vont bien plus loin. Les Belges l’imposent, tout comme les Allemands. À Berlin, télétravail obligatoire depuis ce jeudi. Et si jamais le salarié ne peut pas déplacer son poste de travail à la maison, il doit impérativement avoir un pass sanitaire valide. Dans cette pâtisserie française de Berlin, les employés non-vaccinés doivent désormais effectuer un test PCR chaque matin. Objectif du gouvernement fédéral : inciter la population à se faire vacciner. Actuellement, seuls un Allemand sur trois a reçu au moins une dose. T F1 | Reportage M. Poissonnet, F. Le Goïc, P. Dumortier