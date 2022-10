Épilation définitive : attention aux brûlures

Sous ces bandages, les plaies sont encore à vif. Vendredi dernier, Coralie Costa se rend à sa dernière séance d'épilation à la lumière pulsée. Une technique proche du laser censée éliminer définitivement les poils. La séance est anormalement douloureuse. "C'est insupportable, j'ai eu l'impression qu'on me cramait vraiment la peau. J'ai prévenu à plusieurs fois, là, j'ai vraiment très mal", a-t-elle évoqué. Dès le lendemain, des traces de brûlures et des cloques apparaissent partout sur les jambes de cette jeune femme. Elle se rend immédiatement aux urgences. Un médecin lui prescrit alors des soins quotidiens et l'interdiction de s'exposer au soleil pendant trois ans. Et elle est loin d'être la seule. Des centaines de victimes témoignent sur les réseaux sociaux. Me Emma Leoty, avocate au cabinet Goethe, Paris (8e), a déjà reçu une dizaine de dossiers. Les douleurs sont d'ordre physique, psychique, moral mais aussi financier, car les forfaits peuvent coûter plus de 2 000 euros. Cette avocate a rédigé une assignation pour demander réparation. Les machines sont puissantes. Chez ce médecin, par exemple, l'interrogatoire du patient dure près d'une heure. En cas de brûlure, certains signes ne trompent pas. Depuis 2019, les centres esthétiques sont autorisés à utiliser les appareils à lumière pulsée. Mais les salariés sont-ils suffisamment formés ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Adda, V. Capus, L. Cloix