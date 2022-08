Episode méditerranéen : comment expliquer le phénomène

Une crue dans les Alpes-Maritimes, des inondations dans le Gard, de la grêle en Haute-Loire. Chaque année, ces départements subissent des épisodes méditerranéens. Ceux attendus à partir de ce mardi soir devraient encore être plus importants. Alors, comment se forment ces phénomènes météorologiques ? D’abord, à cause d’une mer très chaude. En ce moment, la Méditerranée est 3 à 5 degrés plus chaude que l’an dernier. L’eau s’évapore et rencontre des vents bien plus froids. La différence de température provoque alors de violents orages, de fortes pluies. Les montagnes dans l'Hérault, le Gard ou encore les Bouches-du-Rhône provoquent, ensuite, un effet cuvette. Autrement dit, l’eau est prise au piège entre les reliefs et s’accumulent dans la vallée. À cela s’ajoute un sol particulièrement sec. Après la sécheresse de cet été, il n’absorberait plus que 10% de la pluie. Cette pluie ne suffira tout de même pas à compenser le manque d’eau de ces derniers mois. TF1 | Reportage L. Jeanson, C. Ebrel, R. Roine