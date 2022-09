Episode méditerranénen : comment le Sud se prépare

Ce bassin de rétention de 13 000 cubes est presque terminé. Il va protéger un quartier en contrebas et le centre-ville. Dans les Alpes-Maritimes, en 2015, les inondations avaient fait huit morts. En 2019, elles ont dévasté une partie de la ville. Cette année 2022, on attend des épisodes méditerranéens violents, dès le début de l'automne. La ville s'est aussi équipée de véhicules amphibies, de batardeaux, pour protéger les habitations. À Cannes, c'est l'heure du grand nettoyage. Le nid de cours d'eau est régulièrement débroussaillé. Aucun obstacle ne doit faire barrage en cas de pluies violentes. Dans tout le Sud de la France, les pompiers appellent les habitants à se préparer, en constituant un sac d'urgence. "Une radio pour avoir les informations, un peu de nourriture, de l'eau, les papiers d'identité. Il faut pouvoir prouver son identité. Aussi l'assurance de la maison et de la voiture.", explique la Capitaine Caroline Debuissy, dans le Groupement Fonctionnel Citoyenneté. Il faut aussi prévoir des vêtements de rechange et une trousse de premiers secours. Avec une Méditerranée très chaude et des sols asséchés, tous les facteurs sont réunis, pour des inondations majeures cette année 2022. TF1 | Reportage A. Flieller, V. Capus, D. Guido