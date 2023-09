Époisses : le meilleur fromage du monde

L'époisse Perrière de la fromagerie Berthaut a un physique de champion du monde et des admirateurs à peine surpris qu'il l'ait emporté. Cette fromagerie bourguignonne avait manqué le titre de quelques voix il y a deux ans. Alors quand la nouvelle est tombée le mardi 12 septembre, les 60 salariés étaient émus et fiers. Pierre-Olivier Cartier, éleveur à Semur-en-Auxois, dans la Côte d'Or, est aussi fier, car ce sont ses vaches, élevées à l'herbe huit mois dehors, qui produisent le lait. Il a repris la ferme avec son frère, il y a tout juste cinq ans. "Ça fait plaisir, on sait que la filière ne va pas se casser la gueule demain quoi ! Grâce à ça et il n'y a pas que nous, il y a la banque aussi qui est contente", ajoute-t-il. Un savoir-faire qui a cinq siècles et un travail manuel récompensé. Bref, le trésor de tout un village et de ses 800 âmes qui fait parler de lui jusqu'en Australie. Une victoire d'autant plus savoureuse qu'une cinquantaine de pays était en lice pour ce titre mondial. TF1 | Reportage S. Pinatel, B. Hacala