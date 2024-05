EPR de Flamanville : le chargement d'uranium a commencé

Dernier épisode d'un feuilleton de 17 ans. Les habitants de Flamanville voient enfin le bout d'un chantier interminable. Depuis mercredi 8 mai, le combustible est progressivement chargé dans un réacteur nouvelle génération. En exclusivité, notre reporter sur place, a pu y pénétrer dans la matinée et assister à cette opération cruciale. Le chantier avait démarré en 2007. À l'époque, l'EPR de Flamanville est présenté comme le nouveau fleuron du nucléaire français. Mais les années passent et les problèmes techniques s'accumulent. Résultat, douze ans de retard et un budget multiplié par six. La construction devait coûter 3,3 milliards d'euros, la facture s'élève aujourd'hui à plus de 19 milliards d'euros. Avant la pleine mise en marche, il faudra encore un peu patienter. Voilà le programme : dans quelques semaines auront lieu les premiers tests de fission nucléaire. Si tout se passe bien, le réacteur sera ensuite raccordé au réseau dès cet été 2024. Il montera alors progressivement en puissance jusqu'à atteindre 100% de ses capacités à la fin de l'année. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage R. Sygula, P. Gallaccio, H. Riou Du Cosquer