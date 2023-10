EPR2 à Penly : un chantier titanesque

C'est un site à l'abandon depuis 30 ans, grand comme 20 terrains de football. À l'origine, la centrale de Penly devait accueillir quatre réacteurs. Seuls deux ont été construits et les vestiges des fondations des autres existent toujours. EDF n'a pas le droit à l'erreur. Il s'agit de tirer les leçons du chantier de l'EPR de Flamanville (Manche). Débuté en 2007, il n'est toujours pas terminé, un réacteur trop compliqué à construire. Pour faire oublier ces déboires, les nouveaux ont été prénommés EPR2. À Penly, en 2029, 7 500 personnes s'activeront pour bâtir les deux réacteurs. Ce sera le plus grand chantier d'Europe. C'est semblable à celui de Hinkley Point, en Angleterre. Un labyrinthe de grues et de béton. EDF compte mettre à profit cette expérience à l'étranger pour ce chantier à Penly. Cinquante entreprises vont travailler de concert sur place, dans les années qui viennent. Pour orchestrer tout cela, d'anciens bâtiments des années 80 servent à nouveau. Mais en attendant les premiers coups de pioche, c'est à Lyon que tout se passe. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, V. Pierron, A. Tocny