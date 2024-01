Équateur : au cœur d'une ville en état de siège

C'est une course contre la montre. Pour la police équatorienne, il faut faire vite. Chaque adresse suspecte est perquisitionnée. Dans une ruelle de Guayaquil, des agents de la force spéciale pensaient mettre la main sur un gangster recherché, mais il s'est enfui. Il a été prévenu. La guerre contre les narcos a été déclarée. Elle n'est pas gagnée d'avance. Tout a basculé cette semaine après l'évasion d'un puissant chef de gang. Les attaques se sont multipliées. La plus spectaculaire a eu lieu en direct dans les locaux de la chaîne de télévision publique TC Télévision. Devant les caméras de télévision, un groupe armé prend en otages techniciens et journalistes. Les assaillants cherchent à démontrer par l'image que les gangs peuvent investir n'importe quel lieu, même les plus sécurisés. Un collaborateur de la chaîne raconte à une équipe de TF1 comment les assaillants, menaçant certains employés, ont forcé la porte où a lieu le journal télévisé. Aujourd'hui, les émissions ont repris, mais toutes les équipes sont traumatisées. La police était intervenue ce jour-là pour mettre un terme à leur calvaire. En quelques minutes, les preneurs d'otages sont désarmés et capturés. L'épisode marque un nouveau stade dans la lutte sans merci auquel se livre le jeune chef de l’État, tout juste élu, Daniel Noboa, et les cartels de la drogue. Ces derniers ont juré sa perte, mais il reste inflexible. Il n'y a pas si longtemps encore, l’Équateur était un pays paisible. Les réseaux du narcotrafic mondial se sont attaqués à ce qui est devenu pour eux un point de passage privilégié de l'exportation de la cocaïne. Ce conflit à l'issue incertaine ne fait que commencer. TF1 | Reportage M. Scott, A. Pocry