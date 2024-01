Équateur : la traque des narcotrafiquants évadés

Des centaines de membres des gangs parmi les plus violents sont enfermés dans la plus grande prison de Guayaquil. C’est de là, qu’en grande partie, qu’a été déclenchée la crise sécuritaire sans précédent que vit l’Équateur depuis une semaine, avec prise en otage des gardiens, incapables de résister aux mutineries géantes. Surtout, l'ennemi public numéro un, Adolfo Macias, dit “Fito”, chef d’une armée de gangsters, a réussi à s’en échapper, avec une facilité déconcertante. L’armée est arrivée en renfort, car d’autres prisonniers, malgré l’important dispositif de sécurité, se sont encore fait l’appel ces dernières heures. Hors caméra, on admet que les criminels font la loi à l'intérieur des murs et que les gardiens ne peuvent en assurer seuls la sécurité. Pour s’évader de cette prison de haute sécurité, l'ennemi public numéro un a bénéficié de complicité. Pour l’instant, les autorités équatoriennes semblent avoir repris le contrôle, mais elles font face à un ennemi très puissant, qui prospère derrière les murs et partout ailleurs dans le pays. TF1 | Reportage M. Scott, A. Pocry