Équipe de France : au cœur de la victoire

Victoire après victoire, ils en ont fait leur hymne, leur chanson fétiche. Hier soir, encore une fois, les murs du vestiaire français ont tremblé et quand les Bleus basculent dans l'euphorie, c'est tout un pays qui vibre avec eux. Des couloirs du stade de Doha jusqu'au camp de base tricolore. La fête s'est poursuivie tard dans la nuit. Depuis le début du Mondial, après chaque succès, le personnel de l'hôtel réserve un triomphe aux Bleus. Une haie d'honneur qui ferait presque rougir Didier Deschamps. Instants de fierté et de bonheur, partagés en famille hier soir. L'occasion pour Antoine Griezmann de retrouver sa première supportrice, Alba, sa fille de 20 mois. Ce lundi, les Bleus ont passé la journée avec leurs proches, à l'abri des regards. Dernière petite parenthèse avant d'affronter l'Angleterre dans cinq jours. TF1 | Reportage J. M. Bagayoko, D. Pires