Équipe de France : ces Bleus qui font rêver

Heureusement, ils jouent mieux qu'ils ne chantent. C'était dimanche 26 mars en Irlande, l'anniversaire de Khéphren Thuram, 22 ans, dernier venu chez les Bleus. L'image d'une nouvelle génération flamboyante, 25 ans de moyen d'âge. Elle a entamé son cycle par un festival, il y a trois jours, le vendredi 24 mars, face au Pays-Bas. Qu'en avez-vous pensé ? On vous a posé les questions à Paris et à Dublin (Irlande) ce lundi. "Qu'est-ce qu'on veut de plus, on a tout" indique un fan, "on a quelques belles années à vivre maintenant" affirme un autre. Avec des visages que vous apprendrez à connaître, Dayot Upamecano, Kolo Muani et celui que la planète entière nous envie, le nouveau capitaine, Kylian Mbappé, aussi bluffant sur le terrain que face aux médias, quand il parle de ses équipiers. "Cette génération, elle est insouciante. Elle ne prend pas forcément toujours l'importance des enjeux. C'est ce qui lui permet de pouvoir jouer des matchs à haute pression comme si c'étaient des matchs «Lambda»" indique-t-il. Kylian Mbappé à la tête d'une classe biberonne, aussi enthousiaste sur le terrain qu'en-dehors. TF1 | Reportage D. Piereschi, J.M. Bagayoko, D. Pires