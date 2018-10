Équipe de France : où sont passés les nouveaux maillots ?

Bientôt trois mois que les Bleus sont devenus champions du monde, et pourtant, c'est difficile, voire impossible, de trouver des supporters avec le maillot aux deux étoiles. Les boutiques sont en rupture de stock depuis plus d'un mois. L'équipementier des Bleus n'en a distribué que 30 000 dans tout le pays. Où sont donc passés les maillots avec les deux étoiles de l'Équipe de France ? Selon un expert, organiser la pénurie d'un produit est parfois une stratégie payante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.