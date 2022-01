Equipement de la maison : les prix flambent

Ce site de vente de meuble n'a pas eu le choix. Canapé, table basse, fauteuil... Sur les 4 500 références mises en ligne, la moitié a vu son prix flamber. “Sur un canapé comme celui-ci qui est fabriqué en Asie, on a dû augmenter le prix de l'ordre de 10%. Ce qui représente pas loin d'une centaine d'euros”. La majorité des meubles commercialisés vient d'Asie. Sauf que depuis le début de la pandémie, les coûts de transport ont explosé. Un conteneur au départ de la Chine coûtait 2 000 euros la traversée, contre 14 000 euros aujourd’hui. Le patron a même dû stopper la vente de certains produits. “Il y a certains articles en rotin qu'on achète en Indonésie qui sont très volumineux et dont on aurait dû quasiment doubler le prix de vente pour continuer à rester rentable. Donc, on a fait le choix dans un certain nombre de cas d’arrêter la commercialisation de ces produits”. S'ajoute à cela, la hausse des matières premières qui servent à fabriquer des meubles. Elles ont aussi fortement augmenté en raison de la reprise économique : plus 116% pour le bois, plus 172% pour l'acier et plus 65% pour la mousse, qui sert à fabriquer les canapés. Des augmentations colossales qui rognent les marges des fabricants. “Depuis septembre 2020, on a des augmentations de prix de matières premières chaque mois. Aujourd'hui, elles sont d'un tel niveau et tellement inscrites dans la durée et encore au moins pour le premier semestre 2022 qu'il n'y a pas d'autres choix aujourd'hui que de les répercuter au client final”. Personne n'était épargné. Même le leader mondial du secteur, Ikea, a annoncé une hausse de ses prix de 9% en moyenne. Depuis dimanche sur le site, cette bibliothèque est par exemple vendue 5 euros plus chers que l'année dernière. Pour cette table basse, compter 20 euros supplémentaires et 50 euros de plus pour ce canapé. D’après la filière de l'ameublement, l'inflation des tarifs devrait durer au moins jusqu'à juin 2022. TF1 | Reportage T. Leproux, L. Poupon, E. Fourny, O. Cresta, S. Py, J.L. Perez, M. Neboth, F. Der Stepanian