Erasmus : l'Irlande rafle la mise

En plein cœur de Dublin, Trinity College, la plus ancienne université d'Irlande, a de quoi faire rêver les étudiants du monde entier. Imaginez réviser des examens dans une bibliothèque du XVIIIe siècle ou aller en cours dans des bâtiments autrefois fréquentés par Samuel Beckett ou Oscar Wilde. Ambre Poilly est originaire de Nantes. Depuis un an, qu'elle y étudie, elle ne cesse de s'émerveiller. Pourtant, c'est presque un hasard si elle s'est retrouvée là. À la fin de sa licence, sa priorité était juste de partir étudier dans un pays anglophone. Choisir l'Irlande, plutôt que l'Angleterre, car il n'y a pas besoin de visa, c'est l'histoire de centaines d'étudiants européens, dont beaucoup de Français. En 2017, il n'y avait que 761 étudiants français en Irlande. Ils sont plus de 1 000, cinq ans plus tard. Beaucoup partent grâce au programme Erasmus. Dans n'importe quel pays de l'Union européenne, il permet, pendant un an, de payer des frais de scolarité réduits et de recevoir en plus une bourse, de 200 à 800 euros par mois. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage D. Sitbon, A. Ponsar