Éric Ciotti invité du 20H de TF1

Éric Ciotti a subi un revers, jeudi, avec la nomination de Rachida Dati au poste de ministre de la Culture dans le nouveau gouvernement. Fallait-il l'exclure du parti comme il l'a fait ? Craint-il la disparition de LR ? "Elle a quitté notre famille politique. Naturellement, je ne vous dirai pas ce soir que ça ne m'a pas touché, d'autant que c'est une amie. Ça nous a heurtés, j'ai trouvé ce choix incohérent. Nous avons été élus sur un mandat d'opposition, non pas pour une opposition systématique mais pour servir des convictions, des valeurs", a-t-il expliqué. "La politique, c'est la clarté et la cohérence. On ne peut pas être LR et membre d'un gouvernement auquel on s'oppose. On s'y oppose parce que son bilan n'est pas bon ; au-delà du gouvernement, le bilan d'Emmanuel Macron", a-t-il ajouté. TF1 | Gilles Bouleau